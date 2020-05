Morrissey comparte en Youtube su ‘Live In Dallas 91’

Morrissey se une a la lista de artistas que están compartiendo sus conciertos históricos durante el confinamiento.

El cantante británico, que este año nos ha sorprendido con su nuevo trabajo, I Am Not A Dog On A Chain ha puesto a disposición de sus seguidores su histórico show en Dallas de 1991 que fue comercializado un año después.

Un show de su gira de Kill Uncle (1991) en el que tocaba un buen número de sus primeras canciones, no solo de las de su debut, Viva Hate (1988), sino de todos esos maravillosos singles sueltos de la época, que terminaron formando parte del recopilatorio Bona Drag (1990). También tocó dos versiones, “Trash” de New York Dolls y la bonita recreación del “That’s Entertaiment” de The Jam.

El verdadero encanto de este show es la inclusión en su banda de dos pilares que acompañaron a Morrissey durante su mejor etapa creativa, los guitarristas Bozz Boorer (aún en su banda) y Alain White. Sangre nueva para su discurso, que le acercó más que nunca al rockabilly, con los que grabaría poco después el genial Your Arsenal (1992) y sucesivos.

Estas son sus canciones:

The Last Of The Famous International Playboys

Interesting Drug

Piccadilly Palare

Trash

Sing Your Life

King Leer

Asian Rut

Mute Witness

November Spawned A Monster

Will Never Marry

Angel, Angel Down We Go Together

There’s A Place In Hell For Me And My Friends

That’s Entertainment

Our Frank

Suedehead

Everyday Is Like Sunday

Puedes ver Morrissey Live In Dallas a continuación: