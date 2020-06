Morrissey nos regala concierto de la gira ‘Vauxhall And I’

Morrissey continúa regalando actuaciones completas en Youtube a sus seguidores.

Si en semanas anteriores hemos podido disfrutar de su histórico show en Dallas de 1991 que fue comercializado un año después, ese show de su gira de Kill Uncle (1991) en el que tocaba un buen número de sus primeras canciones, no solo de las de su debut, Viva Hate (1988), sino de todos esos maravillosos singles sueltos de la época y días más tarde nos regalaba su Live At The Shoreline Amphitheatre, grabado en Mountain View, California el 31 de octubre de 1991, en el que volvía a desplegar un setlist de canciones de la primera época, con paradas en su primer disco y esos maravillosos singles y caras B de su primera época.

Parece ser que Morrissey continuará compartiendo estos shows históricos y el tercero en discordia es su conocido concierto Live at Sheffield’s City Hall & Blackpool’s Winter Gardens grabados los días 7 y 8 de febrero de 1995. Unas actuaciones que fueron recogidas en VHS y posteriormente editadas en DVD con el título de Introducing Morrissey, que recogían la gira de su quizá mejor disco, aquél Vauxhall And I (1995). En él no faltan los temas de la época, algunas caras B de sus singles de entonces, versiones y composiciones de su álbum anterior, Your Arsenal (1992).

Estas son las canciones interpretadas:

1. Billy Budd

2. Have-A-Go Merchant

3. Spring-Heeled Jim

4. You’re the One for Me, Fatty

5. The More You Ignore Me, the Closer I Get

6. Whatever Happens, I Love You

7. We’ll Let You Know

8. Jack the Ripper

9. Why Don’t You Find Out for Yourself

10. The National Front Disco

11. Moon River

12. Hold On to Your Friends

13. Boxers

14. Now My Heart Is Full

15. Speedway