Morrissey tiene nuevo disco, ‘Bonfire Of Teenagers’

Morrissey anuncia que tiene listo su nuevo trabajo, aunque de momento no hay fecha para su publicación, porque como viene siendo habitual en su carrera en solitario, ha vuelto a quedarse sin sello discográfico.

En noviembre del pasado año BMG anunciaba que prescindía del que fuera líder de The Smiths, después de que su último disco I am not a dog on a chain (2020) tuviera una importante acogida en diferentes países (# 1 en Escocia, # 1 en Polonia, # 3 en Gran Bretaña, # 3 en Francia, # 10 en España, # 13 en Alemania, # 2, # 9, # 17, # 18 en EE. UU., dependiendo de la lista oficial que sigas).

Según afirmaba Morrissey tras su despido:

“Mis tres álbumes con BMG han sido los mejores de mi carrera, y los apoyo hasta la muerte. Grabarlos ha sido un período crucial en mi vida, y agradezco al equipo anterior de BMG y a todos los involucrados por eso. Aún es importante que haga música a mi manera, y no me gustaría estar en un sello que dicta de manera tan específica cómo deben comportarse sus artistas, especialmente cuando la palabra ‘talento’ nunca se menciona”.

Ahora, sin contrato con ninguna compañía, se anuncia Bonfire Of Teenagers (Hoguera de adolescentes), un álbum del que hemos conocido los primeros detalles a través del artista británico en su web oficial.

“Bonfire Of Teenagers ha sido terminado en Los Angeles. El peor año de mi vida concluye con el mejor disco de mi vida”.

“Morrissey no tiene contrato con ninguna compañía. El álbum estará disponible para el más alto (o más bajo) postor”.

Estas serán las canciones de ‘Bonfire Of Teenagers’

01. I AM VERONICA

02. REBELS WITHOUT APPLAUSE

03. KEROUAC’S CRACK

04. HA HA HARLEM

05. I LIVE IN OBLIVION

06. BONFIRE OF TEENAGERS

07. MY FUNERAL

08. DIANA DORS

09. I EX-LOVE YOU

10. SURE ENOUGH, THE TELEPHONE RINGS

11. SAINT IN A STAINED-GLASS WINDOW

Recordemos una canción de su último álbum, “Knockabout World”