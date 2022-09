Nick Cave y Warren Ellis comparten la banda sonora del biopic de Marilyn

Nick Cave y Warren Ellis continúan afianzando su trabajo conjunto con una nueva banda sonora. Los artistas han colaborado una vez más con el director Andrew Dominik, esta vez para la banda sonora de la próxima película de Marilyn Monroe del cineasta, Blonde protagonizada por Ana de Armas.

Cave y Ellis trabajaron en la partitura para el western de culto de Dominik de 2007 The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, y el propio cineasta se ha desempeñado dos veces como documentalista para Cave con las películas One More Time With Feeling en 2016 y la reciente This Much I Know to Be True.

“Trabajar con Andrew Dominik siempre es una experiencia desafiante, pero en última instancia alucinante. Crear la partitura para esta aterradora y compleja reinvención de la historia de Marilyn Monroe no fue diferente y, como siempre, fue un completo privilegio trabajar con él. La más oscura de las películas con una maravillosa partitura espiritual”.

El dúo vuelve a sorprender con la banda sonora del film de Netflix, que llega al servicio de transmisión hoy mismo. Al igual que los LP recientes de Cave, Ghosteen y Carnage la banda sonora se basa en gran medida en sintetizadores. El título de muchas de las piezas individuales de la partitura también están inspirados en los mitos de Monroe.

Escucha Blonde, la banda sonora de Nick Cave y Warren Ellis