Norwen debuta en formato largo con Permission With Conditions

Norwen es el proyecto musical de Alberto Ortiz, riojano afincado en Madrid tras pasar algún tiempo en Londres. En los últimos años hemos estado pendientes de sus movimientos, compartiendo algunos de sus sencillos en nuestra PlayList Emergente y presentando su primer EP en nuestra sección 7 Minutos al Día. Sus canciones se caracterizan por una aproximación moderna y sofisticada al folk rock o incluso, en menor medida, al country rock.

Desde hace un par años Norwen nos ha ido dando a conocer, con cuentagotas, algunas canciones que iban a formar parte de su esperado primer álbum. Se ha hecho esperar, pero finalmente hace un par de meses salió Permission With Conditions, su primer disco en formato largo. Algunas canciones ya las conocíamos, como por ejemplo la que abre el disco, «Days of wine and Instagram». Un tema que aborda de forma irónica y divertida, pero también crítica, nuestra tortuosa relación con las redes sociales. «Forget about it» es guitarrera y con un estilo inconfundiblemente americano al principio, pero se va acercando a un pop guitarrero de manual que suena a una especie cruce entre Ryan Adams y el Conor Oberst más efusivo.

Un buen inicio para un disco que no decae en ningún momento, ni cuando se pone algo más intenso («The missing piece») ni en los momentos más íntimos («Far from today»), ni cuando se lanza de cabeza, ahora así, a una especie de country pop («Second door», «Inside your bones»). «Show me the say», con sus cambios de intensidad y sus inesperados arreglos, es para mí una de las joyas del disco, aunque no sea la canción más inmediata. El cierre con «Every second of my day» y «The bravest guy» no hace sino confirmar que Norwen es un gran compositor que, alejado de modas, se expresa con el lenguaje de la música que ama, y lo hace de forma espléndida. Justamente el final de «The bravest guy» parece un grito de autoafirmación, de liberación, de alguien que ha hecho un esfuerzo y está contento con el resultado obtenido.

No podemos dejar de comentar, porque seguro que tiene su importancia para el resultado final del disco, que Permission With Conditions ha sido grabado, producido y masterizado por Guille Mostaza en sus estudios Álamo Shock. Destacar también que Norwen grabó un documental hablando no solo del proceso de creación del disco, sino también de su trayectoria en los últimos años. En él se pueden encontrar interesantes detalles y decisiones sobre este primer álbum que ha publicado este 2025. Un álbum que te invitamos a escuchar a continuación.