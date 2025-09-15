Te presentamos a Ahora Veo con su nuevo sencillo

Ahora Veo es un grupo hispano-francés que ya han pasado en un par de ocasiones por nuestra PlayList Emergente. Sus integrantes son Louis Real (voz, guitarras), Amir Draoui (teclados) y Charles Bottoni (bajo). Desde su formación hace un par de años han publicado un par de sencillos y han teloneado a grupos internacionales como Spirit Mother en importantes salas de París.

Su nuevo sencillo se titula «Dans mes veines» y ha visto la luz hace pocos días. Se trata de una canción muy personal que habla de la importancia que tiene la música en nuestras vidas. Sobre todo el mensaje es importante desde el punto de vista de un compositor, definiendo la música como una especie de fuerza vital, un ente ambiguo que nos acompaña en nuestra búsqueda de sentido. La música como refugio, como necesidad.

«Dans mes veines» se presenta acompañada de un llamativo videoclip. El vídeo, obra del propio Louis Real, combina imágenes reales y anime en un trabajo intenso y minucioso. Louis se ha ayudado de herramientas de inteligencia artificial pero con un trabajo hecho a conciencia, casi artesanal, puliendo cada plano capa a capa hasta conseguir el resultado esperado. Una buena muestra de lo que puede hacer la IA si la usamos con imaginación, con ideas claras y profundizando en todas las posibilidades que nos ofrecen este tipo de herramientas.

A continuación puedes ver y escuchar lo nuevo de Ahora Veo, «Dans mes veines».