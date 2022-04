Paul Arthurs (Bonehead) miembro fundador de Oasis, anuncia que padece cáncer

Paul Arthurs, más conocido como Bonehead y quien fuera guitarrista y miembro fundador de Oasis, ha anunciado que se retira provisionalmente de los escenarios para recibir tratamiento por un cáncer de amígdalas que le han diagnosticado:

“Les comunico que descansaré de tocar por un tiempo. Me han diagnosticado un cáncer de amígdalas, pero lo bueno es que es tratable y pronto empezaré un tratamiento. Les mantendré informados sobre cómo va todo, estoy disgustado por perderme los conciertos con Liam y la banda”.

Paul Arthurs toca actualmente con su ex compañero Liam Gallagher y ha participado en el que será su tercer disco en solitario, C’mon You Know que saldrá el próximo 27 de mayo.

El propio Liam Gallagher no ha dudado en mandar ánimos a amigo a través de Twitter:

Sending BIG love to the 1 n only Bonehead and his family wishing you a speedy recovery we’re all thinking of you rasta you’ll be back on stage bfore you can say r we doing Colombia LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 26, 2022

Miembro fundador de Oasis

Oasis nacieron en Mánchester en 1990. La banda, que en un primer momento se llamaba Rain fue fundada por el cantante Chris Hutton, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Daniel Alexander, a los que más tarde se unirían, en 1991, Liam Gallagher en la voz y Tony McCarroll como batería. El grupo se completaba poco después con Noel Gallagher como compositor principal, guitarrista principal y cantante secundario.

Paul Arthurs ‘Bonehead’ permaneció en Oasis durante el periodo más exitoso de la banda: Definitely Maybe (1994), (What’s the Story) Morning Glory? (1995) y Be Here Now (1997).

Arthurs dejó la banda en 1999, durante las sesiones de grabación del cuarto disco de estudio de Oasis, Standing On The Shoulder Of Giants. En su declaración oficial él dijo que quería pasar más tiempo con su familia. Fue reemplazado por Gem Archer.