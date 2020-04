Pet Shop Boys publican single con extras y remezclas

Pet Shop Boys lanzan el single ‘I don’t wanna’, disponible en CD, digital y en vinilo a través de x2/Kobalt/Popstock!

El single ‘I don’t wanna’ incluye remixes por Mano Le Tough y David Jackson además de una canción bonus, ‘New boy’, escrita originalmente por Pet Shop Boys en 1984 y finalizada y grabada recientemente.

‘I don’t wanna’ está incluido en el reciente álbum ‘Hotspot’, que recibió los elogios generalizados de la crítica en Febrero. Hotspot entró en la lista de álbumes de Reino Unido en el número 3, como lo hicieron cada uno de la trilogía predecesora producida por Stuart Price. También alcanzó el número 3 en la lista de álbumes de Alemania y España y el número 1 en el Top de Billboard de Álbumes de Dance/Electrónica, siendo el cuarto lanzamiento de Pet Shop Boys que lo ha conseguido.

El 19 de Marzo, los libros clásicos Pet Shop Boys, Literally y Pet Shop Boys versus America fueron reeditados por Heinemann. Estos libros, escritos por Chris Heath, fueron publicados originalmente a comienzos de los 90 y cada uno sigue al grupo en sus giras de 1989 y de 1991 respectivamente. Pet Shop Boys versus America también contiene fotografías de la gira hechas por el legendario fotógrafo de rock Pennie Smith. Estos volúmenes reeditados incluyen nuevas introduciones de Neil Tennant y Chris Lowe y un nuevo epílogo por Chris Heath.

El Instituto de Cine Británico (BFI) también ha anunciado que publicará una edición restaurada de la película musical basada en Pet Shop Boys de 1988 It Couldn’t Happen Here, dirigida por Jack Bond y en la que aparecen tanto Neil Tennant y Chris Lowe como Joss Ackland y Barbara Windsor. Tras 30 anos sin estar disponible, la película ha sido remasterizada por el BFI a partir de un escaneado en 4K para su lanzamiento en una edición limitada en Blu-ray/DVD el 15 de junio.

Este es el contenido del single ‘I don’t wanna’:

CD y Digital:

1. I don’t wanna (radio edit)

2. New boy

3. I don’t wanna (Mano Le Tough remix)

4. I don’t wanna (David Jackson remix one)

5. I don’t wanna (David Jackson remix two)

Vinilo:

A1. I don’t wanna (album version)

A2. I don’t wanna (Mano Le Tough remix)

B1. I don’t wanna (David Jackson remix one)

B2. I don’t wanna (David Jackson remix two)