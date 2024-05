Pet Shop Boys regraban cuatro de sus clásicos en un nuevo EP

Pet Shop Boys han regresado por la puerta grande con su nuevo disco Nonetheless. Será la primera colaboración del dúo con el productor James Ford, conocido por su trabajo con Arctic Monkeys y Depeche Mode, entre otros.

Nonetheless amplifica del dúo con líneas melódicas ricas y una búsqueda de nuevos territorios sonoros. Como afirman: “Estamos muy emocionados de lanzar este nuevo álbum. Sus 10 temas son los indicadores más sólidos de dónde nos encontramos hoy. Como gran parte de nuestra música, es muy reflexiva. Fue genial trabajar con James Ford, quien creemos que ha aportado nuevos elementos a nuestra música. Nuestras demos son a veces bastante complicadas y James se ha atrevido a hacernos un poco más minimalistas en ocasiones, pero también los arreglos de cuerdas son muy bonitos. Algunos de los registros son bastante desgarradores, pero esperamos que muchos de ellos también sean edificantes. Es un disco del que estamos muy orgullosos. Queríamos que este álbum fuera una celebración de las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos. Desde los temas más orientados al baile, hasta la cruda intensidad de las baladas introspectivas, con sus hermosos arreglos de cuerdas, cada tema cuenta una historia y contribuye a la narrativa general del mismo”.

Poco después de su publicación llega un nuevo EP del dúo londinense en el que actualizan cuatro de sus clásicos. Furthermore es un añadido a la versión ampliada del álbum, en el que ofrecen las versiones completamente nuevas de “Heart”, “Being boring”, “Always on my mind” y “It’s a sin”.

Escucha ‘Furthermore’ de Pet Shop Boys