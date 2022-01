Placebo estrenan el video en directo de ‘Try Better Next Time’

Placebo comparten el video clip en directo del nuevo single, ‘Try Better Next Time’ que se estrenó la semana pasada. Es el tercero tras el lanzamiento de los nuevos temas “Beautiful James“ y ‘Surrounded By Spies“ el último con el que se anunció la noticia del tan esperado octavo álbum de estudio de la banda, y el primero juntos en casi una década, Never Let Me Go (uno de los más esperados de 2022) continuación de Loud Like Love (2013), vendrá acompañado de una gira por Gran Bretaña y visitas a nuestro país en verano, dentro de los festivales Mad Cool y Bilbao BBK Live.

Como cuenta el propio Brian Molko: “No es el fin del mundo, solo el fin de la humanidad, una distinción que en nuestra exagerada arrogancia somos incapaces de detectar. La madre naturaleza se ha cansado mucho de nosotros. Inténtalo mejor la próxima ve

Placebo continúa viendo su tema a través de una lente lo más amplia posible. Los detalles se enfocan nítidamente, pero siempre se consideran con una imagen más grande en mente. A veces puede pintar su mundo como uno devastado por los efectos de las crecientes crisis, pero también se erige como un documento de cómo aferrarse unos a otros y nutrir las relaciones, incluso cuando se siente como una batalla perdida. Never Let Me Go es un lugar para mirar las duras realidades a la cara, mientras se aferra a la esperanza de algo más brillante por venir.

Disfruta de ‘Try Better Next Time’ de Placebo en directo