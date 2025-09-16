The Cure hará gira de festivales en 2026

Ha pasado casi un año desde que The Cure lanzaran el que ha sido su último disco hasta la fecha, Songs Of The Lost Word; uno de los acontecimientos más importantes del pasado 2024.

El nuevo disco de los de Robert Smith no solo pasará a la historia por su contrastada calidad, sino por unas ventas que además de en Gran Bretaña, ha sido el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. Llegando al número 2 en EEUU y España.

Tras su edición en varias versiones llegó Songs of a Live World, versión en directo del álbum grabada el 1 de noviembre en la sala Troxy de Londres. Un concierto de lo más especial que puede verse por Youtube y condensa en tres horas no solo el disco, sino algunos de los grandes momentos de su carrera. Tras él, Mixes of a Lost World (Universal) con sus canciones revisadas.

Estamos a la espera de conocer los detalles de su continuación, pero de momento podemos constatar que en 2026 tendremos a The Cure de vuelta a los escenarios con una previsible gira de festivales. Hoy mismo anuncian su primera parada, el Rock Seine francés:

The Cure actuarán el próximo 20 de agosto de 2026 en el evento francés y suponemos que pronto iremos conociendo nuevas fechas. El próximo disco, que contará con al menos 10 canciones, mantiene la esencia de The Cure, pero con ligeros giros que prometen sorprender a los oyentes según confirmó el propio Smith.