Pulp estrenaron tres nuevas canciones en la BBC

Pulp regresan este mismo viernes después de 24 años. Como te venimos contando, el próximo 6 de junio se publica More, un disco como ha comentado Jarvis Cocker: «Cuando retomamos la gira en 2023, ensayamos una nueva canción llamada ‘Hymn of the North’ durante las pruebas de sonido y finalmente la tocamos al final de nuestra segunda noche en el Sheffield Arena.

Esto pareció abrir las puertas: creamos el resto de las canciones de este álbum durante la primera mitad de 2024. Un par de ellas son recicladas de ideas del siglo pasado. La música de una canción fue compuesta por Richard Hawley.

La música de otra fue compuesta por Jason Buckle. La familia Eno hace los coros en una canción. Hay arreglos de cuerda compuestos por Richard Jones e interpretados por Elysian Collective. El álbum fue grabado durante tres semanas por James Ford en Walthamstow, Londres, a partir del 18 de noviembre de 2024. Este es el tiempo más corto que se ha tardado en grabar un álbum de Pulp en la era moderna. Obviamente, estaba listo para hacerse realidad».

Si hace un mes caíamos rendidas ante esa «Spike Island» y poco después nos lanzamos a bailar con «Got to Have Love», descubre ahora cómo suenan «A Sunset», «Farmers Market» y «Tina» estrenadas en directo en la BBC.

Disfruta del concierto de Pulp en la BBC Radio 2

Estas fueron las canciones interpretadas

Spike Island

Something Changed

Tina

Dishes

Sorted For E’s & Wizz

Disco 2000

Got to Have Love

Do You Remember The First Time?

Farmers Market

Sunrise

Common People

A Sunset