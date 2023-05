Tercer adelanto para Squid, ‘The Blades’

Squid están de regreso con O Monolith, que saldrá ala venta el próximo 9 de junio a través de Warp Records. Un trabajo de largo recorrido, ya que como confirma la banda, solo dos semanas después de la salida del estupendo Bright Green Field (Warp Records) mientras que estaban de gira, empezaron a trabajar en él: “Si no fuera por esa gira estos temas no existirían. La gente estaba tan ansiosa por ver música en vivo que pensamos que podíamos tocar cualquier cosa, incluso si no estaba terminada. De una forma u otra, tocamos alrededor del 80% de O Monolith, en su mayoría sin letra”.

Ahora conocemos su tercer adalanto,»The Blades», que viene acompañado de un vídeo dirigido por Kasper Häggström (Radiohead, Kelly Lee Owens) en el que aparece la actriz británica Charlotte Ritchie, famosa por sus papeles en Fresh Meat, Stath Lets Flats y Ghosts.

Al igual que Squid, el trabajo de Häggström difumina las líneas entre las filosofías de alto concepto y la monotonía de la domesticidad. El vídeo de Häggström para «The Blades» muestra a la protagonista, interpretada brillantemente por Ritchie, encerrada en una pesadilla kafkiana mientras se sienta ridículamente al final de una cola imaginaria en una sala de espera vacía debido a la travesura de un niño. El paso del tiempo y la cruel absurdidad de la situación desencadenan una experiencia extracorpórea y una liberación antes de volver a su lucha sisifiana.

Escucha ‘The Blades’ de Squid

Gira de Squid

La banda británica presentará su nuevo disco en nuestro país el próximo otoño:

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE – BARCELONA (LA (2) DE APOLO)

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE – VALENCIA (RAM CLUN)

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE – MADRID (COPÉRNICO)

Las entradas están a la venta en DICE a un precio de 20 € más gastos de distribución.