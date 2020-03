Tame Impala regalan nueva mezcla de su último álbum

Tame Impala lanzaban el pasado mes de febrero uno de los discos más esperados de 2020. Ya hemos podido disfrutar de The Slow Rush al completo.

Ya iba siendo hora de dar continuidad a dos obras tan estimulantes como Lonerism (2012) y Currents (2015). Kevin Parker fue desvelando algunos singles, como la instrumentación de inspiración house que descubrimos en “Patience” y los sonidos sintéticos de “Borderline”, unas pistas que van en sintonía con los sonidos de su último lanzamiento, recordándonos a momentos como sus sencillos “Let It Happen” y ‘The Less I Know The Better”.

Ahora, Tame Impala se acuerdan de sus fans en estos tiempos de confinamiento y caos mundial y comparten una mezcla alternativa del disco. Así lo ha explicado Kevin Parker en sus redes.