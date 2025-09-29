Los portugueses Tempo Livre se presentan con su álbum Terra Nova

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tempo Livre es un dúo portugués formado por Pedro Tavares y Luís Neto. Dos músicos con trayectorias distintas pero que se complementan a la perfección. Por un lado Pedro Tavares, conocido por su proyecto funcionário, con una propuesta ambiental que crea atmósferas donde lo real y lo onírico se fusionan. Luís Neto, por su parte, es un experimentado productor y músico cuya carrera abarca desde el jazz fusión hasta el metal progresivo y también la música experimental. Luís, además, es cofundador del sello turva y miembro del dúo electrónico AG.R97.

Tempo Livre acaban de publicar su primer álbum, Terra Nova. El disco se caracteriza por una especie de folk atmosférico, con toques progresivos y principalmente experimental. Solo en «Ruminaçao», lanzada como sencillo al mismo tiempo que el disco, hay pasajes cantados como tal. En el resto de canciones las voces funcionan como instrumentos complementarios, haciendo coros, aportando magia a la música. Canciones que exploran sentimientos y emociones sin palabras, impulsadas por voces procesadas, una guitarra de doce cuerdas, una producción imaginativa y la aportación de instrumentos poco usuales como el kemenche, duduk, santur o nyckelharpa.

Las canciones exploran temas como la memoria, el miedo y la transformación a través de letras poéticas e introspectivas, destacando temas como la ya mencionada «Ruminação» y «Em Apneia». En lo musical van alternando entre momentos de suspensión y explosiones rítmicas, fusionando instrumentos tradicionales con otros más exóticos, antes mencionados, y algunos elementos modernos sobre todo en el tratamiento de las voces. Producido por los propios Pedro Tavares y Luís Neto, el álbum ha sido masterizado por Carlos Nascimento (Qualia Audio Lab) y cuenta con las colaboraciones de Pedro Pimentel, Nuno Craveiro y Luís Correia. El diseño visual es obra de AALTAR SYSTEM y la fotografía ha estado a cargo de Elisa Azevedo.

El sencillo «Ruminação», que como comentábamos ha sido lanzado junto con el álbum y es el único tema cantado como tal, es una canción con una estructura poco convencional y una letra introspectiva y repetitiva. Una buena muestra de ese estilo de Tempo Livre en el que fusionan estilos tan aparentemente dispares pero que combinan bien como el rock progresivo, el folk y la música ambiental.

Si alguien nos lee desde el país vecino, Tempo Livre presentarán el disco en vivo el 16 de octubre en el Passos Manuel de Porto y el 18 de octubre en la Casa Capitão de Lisboa. Para los que no tengáis opción de verlos en directo, aquí os invitamos a escuchar este interesante Terra Nova.

Tempo Livre en Instagram

Foto: Elisa Azevedo