Mirror People lanza el álbum Desert Island Broadcast

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Mirror People es el proyecto personal del músico y productor portugués Rui Maia. Aunque su primer álbum, Voyager, salió en 2015, el segundo, Heartbeats Etc., tardó siete años en ser publicado. Menos se ha hecho esperar el tercero, Desert Island Broadcast, ya disponible en vinilo y en todas las plataformas digitales. Un disco que cierra lo que Rui Maia, a pesar del tiempo transcurrido desde el primero de ellos, define como una trilogía.

Su autor describe el álbum como «una emisión de radio desde una isla desierta”, un espacio imaginario donde distintos estilos y referencias musicales se encuentran y conviven. Un disco lleno de momentos sorprendentes que empezó a grabarse en 2022 y solo ahora ha salido a la luz. Sus canciones se mueven entre la música disco/dance, jazz, tropicalismo, funk y electrónica, poniendo de manifiesto el eclecticismo del proyecto y consolidando su relevancia en la escena independiente tanto en Portugal como en el extranjero. Desert Island Broadcast ha contado con la participación de colaboradores habituales y artistas invitados, como la voz de Rö (Maria do Rosário), la percusionista Ryoko Imai, el saxofonista João Cabrita y las voces de apoyo de Ana Vieira e Isa Gomes.

La escucha de Desert Island Broadcast es un delicioso viaje repleto de contrastes, con canciones tan diferentes entre sí como «Million questions», que abre el disco con una encantadora fusión de sonidos jazz y electrónicos arropados por una suave voz, o «Any color U like», donde domina más la faceta electrónica y la orientación a la pista de baile. Lo mismo ocurre con «Una memória» y la canción que da título al disco, con estilos completamente alejados uno de otro pero de alguna forma complementarios. «Any color U like», por cierto, fue lanzada como sencillo junto al álbum.

El disco será presentado en directo en tres fechas confirmadas hasta el momento: el 11 de octubre en Lustre (Braga), el 24 de octubre en Maus Hábitos (Oporto) y el 25 de octubre en Badassery (Lisboa).

A continuación puedes escuchar Desert Island Broadcast, el nuevo álbum de Mirror People.