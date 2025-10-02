The Charlatans comparten nuevo single

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Charlatans vuelven con We Are Love, que saldrá a la venta el 31 de octubre a través de BMG y será su ya decimocuarto álbum de estudio.

El sucesor de Different Days (2017) ha sido grabado en dos lugares emblemáticos en la historia de The Charlatans: Por un lado, su propio espacio Big Mushroom en Middlewich, Cheshire y por ottro, su regreso al histórico estudio agrícola Rockfield por primera vez en casi 30 años, desde que grabaron su quinto álbum, Tellin’ Stories. Como banda, no habían estado presentes desde que el teclista Rob Collins falleció en medio de las sesiones de ese álbum, en un accidente de coche al final del camino que conducía a la granja.

Tim Burgess explica: «La idea de la hauntología y la psicogeografía se representa en nuestro regreso a Rockfield, donde ha sucedido tanta historia para The Charlatans. Fue importante como forma de honrar a cada miembro que ha tocado en la banda. Así que nos honramos a nosotros mismos, a nuestro pasado, sintiendo esa energía y reencarnándola, haciendo algo fresco, completamente nuevo».

Otra de sus canciones es esta «Deeper and Deeper».