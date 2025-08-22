The Charlatans estrenan el vídeo de su nuevo single

Los históricos de Madchester, el Britpop y el pop en general The Charlatans, han regresado ocho años después con el que será sucesor de su último disco hasta la fecha, Different Days (2017).

El próximo se publica su decimocuarto álbum de estudio, We Are Love, que llega a través de BMG. Un disco que ha sido grabado en dos lugares emblemáticos en la historia de The Charlatans: Su propio espacio Big Mushroom en Middlewich, Cheshire y por otro, su regreso al histórico estudio agrícola Rockfield por primera vez en casi 30 años, desde que grabaron su quinto álbum, Tellin’ Stories.

Como banda, no habían estado presentes desde que el teclista Rob Collins falleció en medio de las sesiones de ese álbum, en un accidente de coche al final del camino que conducía a la granja.

Hace unas semanas conocimos el single que da título al disco, ahora llega su videoclip: