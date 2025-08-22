Lo último:
The Charlatans
Noticia

The Charlatans estrenan el vídeo de su nuevo single

Redacción MZK

Los históricos de Madchester, el Britpop y el pop en general The Charlatans, han regresado ocho años después con el que será sucesor de su último disco hasta la fecha, Different Days (2017).

El próximo se publica su decimocuarto álbum de estudio, We Are Love, que llega a través de BMG. Un disco que  ha sido grabado en dos lugares emblemáticos en la historia de The Charlatans: Su propio espacio Big Mushroom en Middlewich, Cheshire y por otro, su regreso al histórico estudio agrícola Rockfield por primera vez en casi 30 años, desde que grabaron su quinto álbum, Tellin’ Stories.

Como banda, no habían estado presentes desde que el teclista Rob Collins falleció en medio de las sesiones de ese álbum, en un accidente de coche al final del camino que conducía a la granja.

Hace unas semanas conocimos el single que da título al disco, ahora llega su videoclip:

También te puede gustar

Las canciones de la semana

Las canciones de la semana

Fidel Oltra

Travis, una amable celestina.

Pablo Gómez

The Stooges reeditan Raw Power

Manuel Pinazo
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien