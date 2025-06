The Cure lanzan el último adelanto de Mixes Of A Lost World

Este próximo viernes 13 de junio llega Mixes of a Lost World, el disco de remezclas de The Cure en el que ponen las canciones de Songs Of The Lost Word, en manos de grandes productores y bandas afines.

Como cuenta Robert Smith: «Justo después de Navidad, recibí un par de remixes no solicitados de temas de Songs of a Lost World y me encantaron. The Cure tiene una historia llena de color con todo tipo de música dance, y tenía curiosidad por saber cómo sonaría el álbum completo reinterpretado por otros. Esta curiosidad resultó en un viaje fabuloso a través de las ocho canciones de 24 artistas y remixers maravillosos, y superó con creces mis expectativas. Ceder las regalías de grabación del proyecto a War Child ayuda a que Mixes of a Lost World sea un lanzamiento aún más especial».

Como te venimos contando, este próximo 13 de junio The Cure publicará un álbum doble de remezclas -que también contará con una edición triple- en la que artistas como Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital, Mogwai, Mura Masa, 65daysofstatic, The Twilight Sad o Chino Moreno de Deftones, entre muchos otros, remezclarán sus canciones.

Tras escuchar «Alone» en manos de Four Tet, «I Can Never Say Goodbye» en las de Paul Oakenfold, «Warsong» en las de Chino Moreno de Deftones y «Endsong» remezclada por Orbital., escuchamos «Drone: Nodrone» a cargo de Daniel Avery.

Escucha ‘Drone:Nodrone (Daniel Avery Remix)’ de The Cure