The National comparten extenso concierto en streaming

The National dan un regalo a sus fans por Navidad. Los de Matt Berninger, quien recordemos ha anunciado Serpentine Prison, un disco en solitario producido por Booker T. Jones. Un álbum que aún no tiene fecha de publicación, pero que suponemos verá la luz a lo largo de 2020 y que se suma al nuevo lanzamiento de su banda.

El pasado Record Store Day, The National compartían con sus fans el directo Juicy Sonic Music, un trabajo que solo estaba disponible en una edición triple de cassette, en la que se recogían las dos noches que ofrecieron en el Greek Theatre de Berkeley en 2018, dentro de la gira de su disco Sleep Well Beast (2017), antecesor de su última obra hasta la fecha, I Am Easy To Find.

Un show que aúna nada menos que 45 temas, en más de tres horas con los siguientes temas:

Nobody Else Will Be There

The System Only Dreams in Total Darkness

Walk It Back

Guilty Party

Don’t Swallow the Cap

Bloodbuzz Ohio

I Need My Girl

Green Gloves

Brainy

Slow Show

All the Wine

I’ll Still Destroy You

ark Side of the Gym

Day I Die

Carin at the Liquor Store

Graceless

Rylan

Fake Empire

Light Years

Mr. November

Terrible Love

Vanderlyle Crybaby Geeks

Light Years

The System Only Dreams in Total Darkness

Walk It Back

Guilty Party

I Should Live in Salt

Don’t Swallow the Cap

Afraid of Everyone

I Need My Girl

This Is the Last Time

Wasp Nest

Born to Beg

Sorrow

Apartment Story

Pink Rabbits

England

Day I Die

Rylan

Fake Empire

About Today

Lemonworld

Mr. November

Terrible Love

Vanderlyle Crybaby Geeks