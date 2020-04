The Psychedelic Furs estrenan ‘No-One’

La publicación del esperado nuevo álbum de The Psychedelic Furs, Made Of Rain, está ahora programada para el viernes 31 de Julio. Mientras tanto, The Furs han estrenado el single “No-One”, que junto a “Don’t Believe” y a “You’ll Be Mine” puede ser escuchado, o descargado si reservas el álbum, en este enlace.

El álbum está disponible en CD, en LP doble con ediciones limitadas con variaciones de color y con manchas, así como en formatos exclusivos y opciones firmadas en la Tienda oficial.

Desde el principio, Made Of Rain sigue el estilo clásico de Psychedelic Furs tanto en cuanto a sonido como en la interpretación. Da gusto escucharlos de nuevo, más frescos que nunca.

Su fusión de arte, agresión y el ambiente que generan dirige su dinámica y aquí nos encontramos con esta misma originalidad que siempre los ha distinguido, pero en una etapa superior en su desarrollo. El álbum fue producido por Richard Fortus mientras que la mezcla la realizó Tim Palmer (David Bowie, U2, Robert Plant).

Liderados por el vocalista y genio lírico Richard Butler, junto a su hermano Tim en el bajo, The Psychedelic Furs ha publicado siete álbumes: The Psychedelic Furs (1980), Talk Talk Talk (1981), Forever Now (1982), Mirror Moves (1984), Midnight To Midnight (1987), Book Of Days (1989) y World Outside (1991). También lanzaron muchos singles entre los 80 y los 90, incluyendo “Sister Europe”, “Love My Way”, “The Ghost In You”, “Pretty In Pink”, “Heaven”, “Heartbreak Beat”, “All That Money Wants” y “Until She Comes”.

En los últimos años, el grupo ha estado girando continuamente, completando un tour por Norteamérica en 2019 y protagonizando aclamados directos en The Hollywood Bowl, All Points East, Hyde Park y Benicàssim. En octubre de 2019 el grupo vendió todas las entradas de su gira por Reino Unido y Europa, que culminó en el Roundhouse de Londres.

En estos años la leyenda de The Psychedelic Furs ha continuado creciendo, alcanzando más de 150 millones de reproducciones por todo el mundo. Su influencia desde su llegada a la escena de post-punk de hace cuatro décadas ha sido inmensa, siendo versionados por muchos grupos, desde The Killers a REM a Foo Fighters a Bob Dylan.

The Psychedelic Furs suenan más fuertes que nunca y, como sabe cualquiera que haya visto al grupo recientemente, Butler sigue siendo uno de los líderes más espectaculares en directo de la escena.