The Psychedelic Furs anuncian amplia gira para septiembre

The Psychedelic Furs vuelven a España a presentar su nuevo trabajo, Made Of Rain (2020), un más que digno sucesor de aquel World Outside (1991) entregado casi tres décadas antes.

La formación británica, uno de los referentes del after punk surgido en las islas a finales de los 70 y compañeros de generación de Joy Division, Echo & The Bunnymen, Siouxsie & The Banshees, The Church, The Cure, The Chameleons, Love & Rockets… llegaron a gozar de más popularidad que muchos de ellos en la década de los 80 y cierto es, que pocos de sus contemporáneos pueden presumir de un número tan alto de grandes temas. Ellos nacieron a finales de los 70 y se separaron en 1991 y una década más tarde, regresaron intermitentemente a los escenarios hasta nuestros días. Desde 2012 se llevaba especulando con un regreso al estudio que no terminaba de concretarse, pero que al fin se confirmó en 2020.

Los británicos vuelven a nuestro país cinco años después de su última visita y actuarán el 8 de septiembre en Sevilla (Sala Custom), el 10 en València (Moon), el 12 en Bilbao (Kafe Antzokia), el 13 en Madrid (But) y el 14 en Barcelona (Razzmatazz 2).

Toma nota de las fechas de The Psychedelic Furs

8 sep 2024 · SEVILLA · Sala Custom – Entradas

10 sep 2024 · VALÈNCIA · Sala Moon – Entradas

12 sep 2024 · BILBAO · Kafe Antzokia – Entradas

13 sep 2024 · MADRID · Sala But – Entradas

14 sep 2024 · BARCELONA · Razzmatazz 2 – Entradas