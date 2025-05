The Psychedelic Furs regresan a nuestro país en otoño

Un año después de su última gira por nuestro país, The Psychedelic Furs regresan con ocho nuevas fechas que les traerán a Barcelona, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Pamplona, Madrid y València.

Nuestro país siempre es buena plaza para la mítica banda británica surgida a de los 70 junto a compañeros de generación de Joy Division, Echo & The Bunnymen, Siouxsie & The Banshees, The Church, The Cure, The Chameleons, Love & Rockets… llegaron a gozar de más popularidad que muchos de ellos en la década de los 80 y cierto es, que pocos de sus contemporáneos pueden presumir de un número tan alto de grandes temas.

The Psychedelic Furs tienen ocho discos de estudio y una gran colección de himnos como “Love My Way”, “Pretty In Pink”, “Heaven”, “The Ghost In You” o “Heartbreak Beat”. Te recordamos que en plena pandemia publicaron Made Of Rain (2020), un más que digno sucesor de aquel World Outside (1991) entregado casi tres décadas antes.

Toma nota de la gira de The Psychedelic Furs

13 Nov 2025 · BARCELONA · Apolo – Entradas

14 Nov 2025 · SANTANDER · Escenario Santander – Entradas

15 Nov 2025 · VIGO · Underfest Xacobeo – Entradas

17 Nov 2025 · SEVILLA · Sala Custom – Entradas

18 Nov 2025 · MÁLAGA · La Trinchera – Entradas

20 Nov 2025 · PAMPLONA · Totem – Entradas

21 Nov 2025 · MADRID · Wagon – Entradas

22 Nov 2025 · VALÈNCIA · Auditorio Roig Arena – Entradas

Foto: Manuel Pinazo