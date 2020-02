The Strokes anuncian disco y actúan para Bernie Sanders

The Strokes tienen por fin listo su nuevo disco, sucesor del ya lejano Comedown Machine (2013) y al EP Future Present Past (2016).

Ya habíamos escuchado una canción nueva, “The Adults Are Talking” y fue el pasado fin de año cuando el grupo confirmó que sus nuevas canciones estaban al caer. Fue en un concierto en Brooklyn junto a Mac DeMarco y Hinds, cuando Julian Casablancas confirmó la noticia y presentaron u nuevo tema, “Ode to the Mets”.

Hace pocas horas The Strokes han actuado en New Hampshire, en un mitin de las primarias de Bernie Sanders, en el que han confirmado que el próximo 10 de abril verá la luz The New Abnormal, su ya sexto disco.

En el concierto de apoyo al candidato del partido demócrata, posible rival de Donald Trump, interpretaron un setlist que mezclaba algunos de sus clásicos con canciones nuevas como “Bad Decisions” y “At The Door”.

Burning Down The House (Talking Heads cover)

Killing Lies

One Way Trigger

Bad Decisions

Someday

Hard To Explain

The Adults Are Talking

The Modern Age

Ize of the World

The End Has No End

You Only Live Once

At The Door

New York City Cops

Puedes disfrutar del concierto completo a continuación: