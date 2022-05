‘Toast’ de Neil Young & Crazy Horse, al fin ve la luz

Durante las dos últimas décadas, Toast de Neil Young & Crazy Horse, ha sido objeto de culto mitológico en el círculo de fans del músico norteamericano, que ha compartido puntualmente información sobre él y tres canciones inéditas.

El año pasado Young escribía sobre el álbum en su periódico digital The Times Contrarian; “La música de Toast va sobre una relación. Hay un momento en muchas relaciones en el que las cosas van mal, mucho tiempo antes de la ruptura, donde una de las personas, tal vez las dos, se da cuenta de que se ha acabado. Este fue uno de esos momentos.

Consecuentemente “Toast” es contundente y angustioso y desprende una tensión electrizante. Incluso la canción que abre el disco, “Quit” de sonido más suave, contiene la frase “No me digas que no me quieres”.

Toast, grabado en los estudios Toast de San Francisco muestra el vértice más desgarrado y estruendoso del sonido de Neil Young y se publicará finalmente el próximo 8 de julio en doble vinilo y CD.

Estas serán sus canciones:

1. Quit

2. Standing In the Light of Love

3. Goin’ Home

4. Timberline

5. Gateway of Love

6. How Ya Doin’?

7. Boom Boom Boom

Escucha ‘Standing in The Light Of Love’ de Neil Young & Crazy Horse