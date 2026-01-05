Y Morrissey arrancó 2026… cancelando conciertos

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Lo de Morrissey es el día de la marmota, una ruleta rusa para sus fans, un continuo descalabro de cancelaciones que año tras año, continúan minando la moral de sus seguidores hasta un punto inimaginable.

Hemos escrito mucho sobre sus cancelaciones: «Desde que empezara a girar con regularidad allá por 1991, ya sea por problemas de salud, hasta polémicas personales o razones logísticas, su historial de cancelaciones ha dejado una estela de frustración entre seguidores y promotores, que nos hacen preguntarnos cuándo será la siguiente. Si comparamos sus plantes con otros músicos, lo de Morrissey es un caso aparte. Si artistas como Bruce Springsteen o Madonna cancelan menos del 5% de sus fechas, él oscila entre el 25% y el 40% anual. Incluso colegas conocidos por su irregularidad como Fiona Apple, no se acercan a sus cifras».

Incluso hemos llegado a sugerir que quizá debería terminar con sus giras para siempre si no está -que realmente no está- capacitado para comprometerse con sus seguidores. El caso es que 2026 arranca con una amplia gira de conciertos (muchos de ellos reubicados de anteriores cancelaciones), que le traerán a España el próximo mes de marzo, donde hay anunciadas fechas en Valencia, Zaragoza y Sevilla.

Año nuevo, cancelaciones nuevas

Morrissey tenía previsto actuar en República Dominicana el pasado 25 de diciembre, pero ¡sorpresa! el show fue cancelado. Tras terminar con su gira por Sudamérica por «agotamiento extremo» el cantante arranca 2026 con más fechas en EEUU, sin embargo ninguna de las dos previstas hasta el momento han tenido lugar. Sus conciertos del 3 y el 6 de enero en el Casino Agua Caliente de Rancho Mirage y el Teatro Cívico de San Diego también se cancelan debido a una reacción adversa a un medicamento recetado.

De momento desconocemos la fecha de publicación de su anunciado nuevo disco You’re Right, It’s Time, que llegará seis años después de I Am Not A Dog On a Chain (2020, BMG) pero te recordamos las fechas en las que debería presentarlo en nuestro país.

Próximos conciertos de Morrissey

JUEVES 12 DE MARZO – VALENCIA (PALAU DE LES ARTS)

SÁBADO 14 DE MARZO – ZARAGOZA (AUDITORIO DE ZARAGOZA)

LUNES 16 DE MARZO – SEVILLA (CARTUJA CENTER)

A la venta en la web de Primavera Sound.