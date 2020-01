¿Acompañará Vince Clarke a Depeche Mode en el Rock And Roll Hall Of Fame?

Hace pocos días se confirmaba que Depeche Mode formarían parte de las bandas que entran a formar parte del Rock And Roll Hall Of Fame en 2020. La banda de Dave Gahan y Martin Gore se unirán al selecto club junto a Nine Inch Nails entrarán T. Rex, The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G. y Whitney Houston.

Nos quedábamos con la incógnita de si Depeche Mode contarán con la compañía de antiguos miembros como Vince Clarke y Alan Wilder, sumándose a los tres miembros restantes que este 2020 celebrarán su 40 aniversario como banda y el 30 de su disco más emblemático Violator (1990).

Parece ser que el primero de ellos no está interesado en participar en la ceremonia. Recordemos que Vince Clarke fue miembro fundador del grupo siendo además, principal compositor del que fuera su debut, Speak And Spell (1981).

Si atendemos a lo que dijo en una entrevista hace un par de años al medio Vanyaland sobre la posibilidad de entrada de la banda: “Depeche Mode, han tenido una carrera increíble y han trabajado increíblemente duro para llegar a donde están en este momento. Se merecen todo el crédito. Yo todo lo que hice fue fundar la banda con ellos. ¿Sabes lo que digo? Yo no iría Aparte de eso, no tengo un buen traje para la ceremonia”.

Desconocemos si finalmente sus antiguos compañeros podrán convencerle, Vince Clarke es gran amigo del grupo y ha realizado remezclas recientemente para ellos. Además, en 2012 montó el proyecto de música electrónica VCMG junto a Martin Gore.

De Alan Wilder de momento no tenemos noticias.