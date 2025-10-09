Ya a la venta las entradas para ver ‘M’ de Depeche Mode

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Depeche Mode vuelven a los cines este próximo 28 de octubre para documentar su última y exitosa gira, esa que recordemos, pasó por nuestro país con doble cita en Madrid, Barcelona y Bilbao.

Según un comunicado oficial de Sony Music Entertainment, Depeche Mode: M explora de manera íntima y simbólica los temas centrales de Memento Mori (Columbia/ Sony, 2023), un álbum que marcó un renacimiento emocional para el grupo tras la pérdida de Andy Fletcher, su teclista y cofundador, el fatídico 26 de mayo de 2022.

El tour Memento Mori reunió a más de 3 millones de personas en 112 conciertos de todo el mundo. El largometraje como decimos llegará a cines e IMAX el próximo 28 de octubre, con proyecciones en más de 2,500 salas de 60 países.

La tradición de documentar sus giras

Desde tiempos de 101, que aparte de documentar la experiencia de tres seguidores del grupo, quienes ganaron un concurso en una estación de radio para acompañarles durante la gira de 1988 por los Estados Unidos, capturaba la gira de Music For The Masses (1997), Depeche Mode ha ido documentando cada tour en buen número de conciertos emblemáticos grabados en vídeo, como ese Devocional Tour de Songs Of Faith And Devotion (1993); One Night In Paris del Exciter (2001) Tour; Live In Milán de su Touring The Angel; Live in Barcelona de Tour The Universe; Live in Berlín del Delta Machine Tour o Live Spirits (2020).

Del mismo modo, con Spirits in The Forest iniciaron una exploración más conceptual, que ahora retoman en este M que llegará en otoño.

Puedes adquirir tus entradas en la web de la banda.