M de Depeche Mode, llega este viernes a Netflix

Netflix estrena este viernes 9 de enero M, el concierto y documental de Depeche Mode, que pasó previamente por los cines y recoge las tres actuaciones de la banda británica en Ciudad de México en 2023.

M explora de manera íntima y simbólica los temas centrales de Memento Mori (Columbia/ Sony, 2023), un álbum que marcó un renacimiento emocional para el grupo tras la pérdida de Andy Fletcher, su teclista y cofundador, el fatídico 26 de mayo de 2022. Durante cada uno de los 112 conciertos de todo el mundo -que han reunido a más de 3 millones de personas- se ha recordado a Fletcher, que ha estado presente en espíritu en buen número de guiños durante el largo tour que recordemos, pasó por nuestro país con doble cita en Madrid, Barcelona y Bilbao.

La tradición de grabar las giras

Desde tiempos de 101, que aparte de documentar la experiencia de tres seguidores del grupo, quienes ganaron un concurso en una estación de radio para acompañarles durante la gira de 1988 por los Estados Unidos, capturaba la gira de Music For The Masses (1997), Depeche Mode ha ido documentando cada tour en buen número de conciertos emblemáticos grabados en vídeo, como ese Devocional Tour de Songs Of Faith And Devotion (1993); One Night In Paris del Exciter (2001) Tour; Live In Milán de su Touring The Angel; Live in Barcelona de Tour The Universe; Live in Berlín del Delta Machine Tour o Live Spirits (2020).

Del mismo modo, con Spirits in The Forest iniciaron una exploración más conceptual, que ahora retoman en este M que llegará en otoño.