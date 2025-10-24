Depeche Mode estrenan la inédita ‘In the end’ y anuncian directo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como te venimos contando, Depeche Mode llegan a los cines este próximo 28 de octubre con su película M, que documenta la gira mundial de 2023 y 2024 del grupo británico, centrada en su último trabajo de estudio Memento Mori (Columbia/ Sony, 2023), concretamente de sus actuaciones en el Estadio Foro Sol de Ciudad de México.

Dirigida por Fernando Frías, la película —anunciada el pasado agosto— combina imágenes de los conciertos con una exploración visual y simbólica de la relación de la cultura mexicana con la muerte, un tema recurrente en la obra reciente del dúo.

Hoy conocemos que el film vendrá acompañado del lanzamiento físico, que estará disponible el próximo 5 de diciembre en CD, DVD, vinilo y Blu-ray. Se recogerá el concierto, pero como principal atractivo podremos disfrutar de cuatro canciones inéditas procedentes de las sesiones originales del disco, que complementan el repertorio registrado durante las actuaciones.

Ya podemos escuchar una de ellas, “In The End”, un tema escrito por Martin Gore y Richard Butler que suena durante los créditos finales de la película y no estará disponible en ningún otro formato.

Estas serán las canciones de Depeche Mode: M

01 Intro (Live in Mexico City)

02 My Cosmos Is Mine (Live in Mexico City)

03 Wagging Tongue (Live in Mexico City)

04 Walking in My Shoes (Live in Mexico City)

05 It’s No Good (Live in Mexico City)

06 Sister of Night (Live in Mexico City)

07 In Your Room (Live in Mexico City)

08 Everything Counts (Live in Mexico City)

09 Precious (Live in Mexico City)

10 Speak to Me (Live in Mexico City)

11 Home (Live in Mexico City)

12 Soul With Me (Live in Mexico City)

13 Ghosts Again (Live in Mexico City)

14 I Feel You (Live in Mexico City)

15 A Pain That I’m Used To (Live in Mexico City)

16 World in My Eyes (Live in Mexico City)

17 Wrong (Live in Mexico City)

18 Stripped (Live in Mexico City)

19 John the Revelator (Live in Mexico City)

20 Enjoy the Silence (Live in Mexico City)

21 Waiting for the Night (Live in Mexico City)

22 Just Can’t Get Enough (Live in Mexico City)

23 Never Let Me Down Again (Live in Mexico City)

24 Personal Jesus (Live in Mexico City)

25 Survive (From the Memento Mori Sessions)

26 Life 2.0 (From the Memento Mori Sessions)

27 Give Yourself to Me (From the Memento Mori Sessions)

28 In the End (From the Memento Mori Sessions)