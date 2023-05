Asiste a la escucha exclusiva del nuevo disco de Foo Fighters

Como venimos contando, el nuevo disco de Foo Fighters se publica el día 2 de junio, pero puedes ser uno de los afortunados que asistan a una escucha en exclusiva del nuevo álbum antes de su lanzamiento.

Los norteamericanos regresan con But Here We Are. Valiente, dolido e inquebrantablemente auténtico, el trabajo se abre con «Rescued», la primera de las 10 canciones que van desde la rabia y la tristeza hasta la serenidad y la aceptación, pasando por innumerables puntos intermedios. Una respuesta brutalmente honesta y cruda a todo lo que Foo Fighters ha sufrido durante el último año con la pérdida de Taylor Hawkins, y testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia.

Producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, But Here We Are es casi a partes iguales el undécimo álbum del grupo y el primer capítulo de la nueva vida de la banda. Canalizando la ingenuidad de su debut de 1995, pero ahora con décadas de madurez y profundidad, es el sonido de unos hermanos que encuentran refugio en la música que les unió hace 28 años, un proceso tan terapéutico como lo ha sido la continuación de la vida. Un grupo que el otro día confirmó quién les acompañará en las baquetas a partir de ahora, el talentoso batería Josh Freese, quien ha estado junto a Nine Inch Nails, de 2005 a 2008, A Perfect Circle, de 1999 hasta 2011 y Guns N’Roses, desde 1998 a 2001.

¿Quieres asistir a la escucha del disco antes de que se publique? Descúbrelo cómo, siguiendo este enlace.