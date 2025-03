Bon Iver comparte dos canciones más de su nuevo disco

Bon Iver sigue compartiendo más canciones del que será su nuevo trabajo, SABLE, fABLE, un álbum que editará Jagjaguwar/Popstock! el próximo 11 de abril, y supondrá su primer lanzamiento en seis años, desde que en 2019 publicara i,i (Jagjaguwar / Popstock!).

Producido por Justin Vernon y Jim-E Stack, SABLE, fABLE se grabó principalmente en el estudio April Base que Vernon tiene en Wisconsin, tras años de inactividad por reforma. La génesis conceptual del álbum sucedió el 22.2.22, cuando Stack llegó a la Base con Danielle Haim. Bajo una nevada que duró varios días, las voces de Vernon y Haim se entrelazaron en “If Only I Could Wait”, un dueto con una perspectiva crucial, sobre no tener la fuerza para ser la mejor versión de uno mismo fuera del resplandor de un nuevo amor.

Estos días han llegado otras dos canciones, «If Only I Could Wait (feat. Danielle Haim)» y «Walk Home». Ambas vinieron precedidas por un concierto especial desde In Such A Small Time Frame, la instalación artística con cámaras de seguimiento 24/7 que Justin Vernon instaló discretamente en los árboles de Wisconsin el pasado octubre y que ha estado utilizando para enviar mensajes a un grupo de fieles seguidores desde entonces.

Escucha ‘If Only I Could Wait (feat. Danielle Haim)’ y ‘Walk Home’ de Bon Iver