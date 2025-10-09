Lo último:
Bon Iver
Bon Iver estrena vídeo para ‘day one’ lleno de invitados de lujo

Redacción MZK

Bon Iver continúa promocionando su último trabajo, SABLE, fABLE (Jagjaguwar / Popstock!).Una historia de amor ambientada con música pop exuberante y radiante.

Si bien el disco comienza con la calmada vulnerabilidad de los tres temas que componían el EP SABLE editado el otoño pasado, el tríptico da paso a una nueva saga de nueve canciones en la que una persona se convierte en dos, la oscuridad se convierte en una belleza color salmón y la tristeza se transforma en alegría desenfrenada. Mientras que SABLE es un análisis austero y solitario de un dolor que definió durante mucho tiempo el pasado, fABLE mira hacia un futuro vibrante lleno de luz, propósito y posibilidades: una pareja, nuevos recuerdos, tal vez una familia.

Con colaboraciones de Danielle Haim, BJ Burton, Cory Henry, Jenn Wasner, Dijon o Jacob Collier, el proyecto confirma la vocación expansiva de Vernon.  Ahora presenta el videoclip de “Day One” (con Dijon y Flock of Dimes), una pieza humorística en la que anuncia su “retirada” y busca a su propio sustituto.

En un casting abierto lleno de barbas y gorros, desfilan aspirantes tan dispares como Cristin Milioti, Jacob Elordi, St. Vincent (Annie Clark), Jenn Wasner, Dijon e incluso el propio Vernon, junto a niños, ancianos y personajes pintorescos que aportan su particular energía.

Disfruta el vídeo de ‘day one’ de Bon Iver

