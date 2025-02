Bon Iver tendrá nuevo disco en abril, SABLE, fABLE

Bon Iver tendrá nuevo disco el próximo 11 de abril, SABLE, fABLE, un álbum que editará Jagjaguwar/Popstock! y supondrá su primer lanzamiento en seis años, desde que en 2019 publicara i,i (Jagjaguwar / Popstock!).

Justin Vernon está de vuelta con una historia de amor ambientada con música pop exuberante y radiante. Si bien el disco comienza con la calmada vulnerabilidad de los tres temas que componían el EP SABLE editado el otoño pasado, el tríptico da paso a una nueva saga de nueve canciones en la que una persona se convierte en dos, la oscuridad se convierte en una belleza color salmón y la tristeza se transforma en alegría desenfrenada. Mientras que SABLE es un análisis austero y solitario de un dolor que definió durante mucho tiempo el pasado, fABLE mira hacia un futuro vibrante lleno de luz, propósito y posibilidades: una pareja, nuevos recuerdos, tal vez una familia.

Producido por Justin Vernon y Jim-E Stack, SABLE, fABLE se grabó principalmente en el estudio April Base que Vernon tiene en Wisconsin, tras años de inactividad por reforma. La génesis conceptual del álbum sucedió el 22.2.22, cuando Stack llegó a la Base con Danielle Haim. Bajo una nevada que duró varios días, las voces de Vernon y Haim se entrelazaron en “If Only I Could Wait”, un dueto con una perspectiva crucial, sobre no tener la fuerza para ser la mejor versión de uno mismo fuera del resplandor de un nuevo amor.

Antes de su fecha de lanzamiento el 11 de abril, Bon Iver ingresa oficialmente en la era fABLE este Día de San Valentín con “Everything Is Peaceful Love”. El sencillo llegará junto con un vídeo musical filmado y editado por el cineasta John Wilson, de la docuserie de HBO How To with John Wilson.

Estas serán las canciones de ‘SABLE, fABLE’ de Bon Iver

THINGS BEHIND THINGS BEHIND THINGS

S P E Y S I D E

AWARDS SEASON

Short Story

Everything Is Peaceful Love

Walk Home

Day One (feat. Dijon and Flock of Dimes)

From

I’ll Be There

If Only I Could Wait (feat. Danielle Haim)

There’s A Rhythmn

Au Revoir