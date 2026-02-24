Lo último:
Bon Iver
Bon Iver recupera grabaciones en directo en la primera parte de VOLUMES

Redacción MZK

Bon Iver inaugura VOLUMES, una nueva serie de archivo que recopilará conciertos, demos, grabaciones inéditas y material nunca antes publicado, con el objetivo de trazar un recorrido panorámico por sus distintas etapas.

La primera entrega, VOLUMES: ONE “Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band, verá la luz el 3 de abril a través de Jagjaguwar y reunirá diez interpretaciones en directo seleccionadas por Justin Vernon tras revisar decenas de horas de grabaciones.

Grabado entre 2019 y 2023, periodo que culminó con su último concierto hasta la fecha, este primer volumen se nutre principalmente del repertorio de 22, A Million y i,i, además de incorporar piezas significativas como el himno pandémico “P.D.L.I.F.”, una versión de “A Satisfied Mind” asociada al legado de Mahalia Jackson y la recuperación definitiva de “Heavenly Father”.

Más que un simple directo o una recopilación, el álbum reivindica la identidad de la banda de seis miembros (Andrew Fitzpatrick, Jenn Wasner, Vernon, Matthew McCaughan, Michael Lewis y Sean Carey) y captura la dimensión expansiva de su sonido en escena, siguiendo una lógica de archivo inspirada en las series históricas impulsadas por Bob Dylan y Neil Young.

Como anticipo, Bon Iver ha restaurado y devuelto a plataformas digitales “Heavenly Father – Mediolanum, Milan, IT. Nov 05 2022”, acompañado de un vídeo en vivo recuperado para la ocasión.

 

Estas serán las canciones de ‘VOLUMES: ONE “Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band’ de Bon Iver

INTRO – The Forum, Los Angeles, CA. Sep 15 2019

MAN LIKE U – The Forum, Los Angeles, CA. Sep 15 2019

WE (feat. Bizhiki) – Xcel Energy Center, St Paul, MN. Oct 03 2019

JELMORE – Tennis Indoor Senayan, Jakarta, ID. Jan 19 2020

666 – The Pavilion at Toyota Music Factory, Irving, TX. Apr 03 2022

HEAVENLY FATHER – Mediolanum, Milan, IT. Nov 05 2022

P.D.L.I.F. – Red Hill Auditorium, Perth, AU. Feb 26 2023

HEY, MA – Pitchfork Music Festival, Chicago, IL. July 23 2023

A SATISFIED MIND – State Theatre, Portland, ME. Dec 08 2017

33 “GOD» – WOMADelaide Festival, Adelaide, AU. Mar 10 2023

Sh’DIAH (boardmix) – Scotiabank Arena, Toronto, CA. Oct 06 2019

