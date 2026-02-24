Bon Iver recupera grabaciones en directo en la primera parte de VOLUMES

Bon Iver inaugura VOLUMES, una nueva serie de archivo que recopilará conciertos, demos, grabaciones inéditas y material nunca antes publicado, con el objetivo de trazar un recorrido panorámico por sus distintas etapas.

La primera entrega, VOLUMES: ONE “Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band, verá la luz el 3 de abril a través de Jagjaguwar y reunirá diez interpretaciones en directo seleccionadas por Justin Vernon tras revisar decenas de horas de grabaciones.

Grabado entre 2019 y 2023, periodo que culminó con su último concierto hasta la fecha, este primer volumen se nutre principalmente del repertorio de 22, A Million y i,i, además de incorporar piezas significativas como el himno pandémico “P.D.L.I.F.”, una versión de “A Satisfied Mind” asociada al legado de Mahalia Jackson y la recuperación definitiva de “Heavenly Father”.

Más que un simple directo o una recopilación, el álbum reivindica la identidad de la banda de seis miembros (Andrew Fitzpatrick, Jenn Wasner, Vernon, Matthew McCaughan, Michael Lewis y Sean Carey) y captura la dimensión expansiva de su sonido en escena, siguiendo una lógica de archivo inspirada en las series históricas impulsadas por Bob Dylan y Neil Young.

Como anticipo, Bon Iver ha restaurado y devuelto a plataformas digitales “Heavenly Father – Mediolanum, Milan, IT. Nov 05 2022”, acompañado de un vídeo en vivo recuperado para la ocasión.

Estas serán las canciones de ‘VOLUMES: ONE “Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band’ de Bon Iver

INTRO – The Forum, Los Angeles, CA. Sep 15 2019

MAN LIKE U – The Forum, Los Angeles, CA. Sep 15 2019

WE (feat. Bizhiki) – Xcel Energy Center, St Paul, MN. Oct 03 2019

JELMORE – Tennis Indoor Senayan, Jakarta, ID. Jan 19 2020

666 – The Pavilion at Toyota Music Factory, Irving, TX. Apr 03 2022

HEAVENLY FATHER – Mediolanum, Milan, IT. Nov 05 2022

P.D.L.I.F. – Red Hill Auditorium, Perth, AU. Feb 26 2023

HEY, MA – Pitchfork Music Festival, Chicago, IL. July 23 2023

A SATISFIED MIND – State Theatre, Portland, ME. Dec 08 2017

33 “GOD» – WOMADelaide Festival, Adelaide, AU. Mar 10 2023

Sh’DIAH (boardmix) – Scotiabank Arena, Toronto, CA. Oct 06 2019