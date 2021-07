CHVRCHES lanzan un tercer adelanto de su disco, ‘Good Girls’

Hace pocos días entrevistábamos a CHVRCHES a propósito del que será su nuevo trabajo, que como recordarás se publicará el próximo 27 de agosto con el título de Screen Violence.

El sucesor de Love Is Dead (Glassnote Records, 2018) vino anticipado por un tema llamado “He Said, She Said” grabado en cuarentena con Lauren Mayberry y Martin Doherty desde Los Ángeles e Iain Cook en Glasgow. Y posteriormente por una estupenda colaboración junto a Robert Smith de The Cure llamada “How Not To Drown”.

Ahora nos muestran “Good Girls”, un tercer adelanto del álbum en la que recuperan el sonido de sus primeras épocas.

Escucha ‘Good Girls’ de CHVRCHES