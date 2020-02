Conoce todos los detalles del regreso de The Strokes

Ayer mismo te hablábamos de que The Strokes habían actuado en New Hampshire, en un mitin de las primarias de Bernie Sanders, en el que confirmaban que el próximo 10 de abril verá la luz The New Abnormal, su ya sexto disco.

La banda deja aparcados proyectos como The Voidz, aventura de Julian Casablancas, o la sólida carrera en solitario de Albert Hammond Jr, sin olvidar a los Summer Moon de Nikolai Fraiture y es el momento de volver a unir fuerzas después de sus diferentes giras de los últimos meses

Ya habíamos escuchado una canción nueva de The Strokes, “The Adults Are Talking” y otras en directo como “At The Door”, “Ode to the Mets” o “Bad Decisions”.

Por fin tenemos más detalles de lo que será el disco, ese The New Abnormal con el que los neoyorkinos vuelven a la actualidad para volver a reinvindicarse como uno de los grupos más importantes de su generación.

Estas serán sus canciones

01 The Adults Are Talking

02 Selfless

03 Brooklyn Bridge to Chorus

04 Bad Decisions

05 Eternal Summer

06 At the Door

07 Why Are Sundays So Depressing

08 Not the Same Anymore

09 Ode to the Mets

Así suena el primer single, “At The Door”, que viene acompañado de un vídeo dirigido por Mike Burakoff:

The Strokes estarán actuando en Primavera Sound.