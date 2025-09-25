Damare!: single, EP y concierto el sábado

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El pasado mes de junio te hablamos en nuestra PlayList Emergente del cuarteto barcelonés Damare!, compuesto por miembros procedentes de Mallorca, Rusia, Castellón y la India. En aquel momento compartimos un sencillo titulado «Luna», avance de un EP con el mismo nombre que vería la luz después de verano. Bien, pues el momento ha llegado y mañana mismo el grupo lanzará Luna, un disco con cinco canciones con el que amplían su paleta de estilos, basada en el neo-soul, el r&b lo-fi, la psicodelia ambiental y el rock experimental, para abrirse a una perspectiva más pop y cercana tanto en lo musical como en el apartado lírico.

Damare! publicaron anteriormente, desde la más absoluta independencia, los discos Back to Sigarillos en 2020 y Liquid Payment, grabado el primero en Sol de Sants y el segundo con Paco Loco y Ramon Aragall. Ahora, para Luna, se han puesto en manos de Garru (Pol Batlle, Marina Herlop, Tarta Relena).

En Luna el grupo barcelonés apuesta por canciones más cortas y accesibles, ritmos más sugerentes y melodías más pegadizas, aunque sin renunciar a sus raíces estilísticas como demuestran en la canción homónima que ya te presentamos en su momento. En el resto de temas combinen los ritmos bailables y el pop oscuro con el funk rock y una vuelta de tuerca ácida al neo soul.

Junto con la salida del EP, Damare! desvelan el videoclip de una de sus canciones, «Loco», un vídeo de animación obra de Sana Jansen Avencilla y Dídac Àvila Padró.

Además, para completar un fin de semana intenso, Damare! actuarán este sábado en el festival BAM de Barcelona, concretamente en el escenario L’Harmonia del recinto Fabra i Coats a las 18:40h.

(Foto de cabecera: Xavi Julez)