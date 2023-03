El ex The Cure Lol Tolhurst anuncia libro: GOTH-A History

Lol Tolhurst, co-fundador y ex-miembro de The Cure, anuncia el que será su segundo libro. GOTH-A History profundiza en el género y la cultura gótica, movimiento que ha inspirado a legiones de marginados melancólicos desde la década de los ochenta.

El libro hace un repaso del nacimiento, desarrollo y legado del género y la cultura gótica, llevando a los lectores en un emocionante viaje musical hacia la música de The Cure, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus y Joy Division, así como los artistas, lugares y eventos que dieron forma al movimiento. Siguiendo a estas primeras bandas, Tolhurst habla sobre otro grupo al que llama «Alquimistas espirituales», formado por artistas como Depeche Mode, Cocteau Twins y más, que ayudaron a que la oscuridad se expandiera en la cultura. También rastrea la expansión del género en el extranjero, desde Inglaterra hasta Nueva York, Los Ángeles y más allá. La moda gótica también fue una parte importante del movimiento, y Tolhurst analiza la ropa que acompañaba y complementaba la música.

Igualmente se adentra en el arte y la literatura tempranos que inspiraron el género, incluyendo obras de T.S. Eliot, Edgar Allan Poe, Sylvia Plath y Albert Camus. También examina el legado duradero de la música gótica, ilustrando su influencia en varios aspectos de la cultura contemporánea, como el cine, la televisión, las artes visuales y las redes sociales

El libro llega tras el exitoso CURED, la historia de dos chicos imaginarios (Malpaso) autobiografía que narra sus primeros años en el grupo, la consolidación de la formación, su bajada a los infiernos y su posterior redención. Es curioso que ahonde en la cultura gótica e incluya a The Cure en ese movimiento cuando Robert Smith se ha cansado de negar cualquier tipo de relación con el mismo, bromeando incluso sobre ello.

GOTH-A History estará disponible en septiembre en GranBretaña y EEUU. De momento no tiene fecha de edición en nuestro país.

Laurence Andrew (Lol) Tolhurst, miembro fundador de The Cure, siempre ha sido considerado por los seguidores añejos de la banda uno de los pilares fundamentales para construir la identidad y el sonido en sus primeros años. Fue el batería del grupo desde sus comienzos en Easy Cure al debut de la banda (Three Imaginary boys (79)) y su trilogía más celebrada (Seventeen Seconds (80), Faith (81)y Pornography (82)) pasando a los teclados en 1983 hasta 1990, año en el que abandonó la formación por continuos excesos y tensiones con Robert Smith. Dichas tensiones se acrecentaron en 1994 cuando el propio Smith es citado a juicio demandado por su ex compañero para reclamar la autoría de las canciones y su derecho sobre el grupo. Finalmente se reconciliaron siendo incluso a tocar con su ex banda en sus conciertos de 2011.

Actualmente Tolhurst presenta el podcast Curious Creatures junto al batería de Siouxsie & The Banshees y The Creatures, Budgie.