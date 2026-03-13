Escucha el debut de Vírgenes del Subterráneo

Vírgenes del Subterráneo es un grupo sevillano formado por Oliver (voz y guitarra), Yoply (guitarra), Alex (bajo), Sefri (batería) y Charli (coros). En su música fusionan elementos del blues rock y el garage rock, con unas guitarras potentes que, en algunos momentos, rozan el hard rock.

A finales del pasado 2025 el grupo publicó su primer disco, un EP titulado Rituales del Asfalto. Un trabajo autoeditado que grabaron entre Sevilla y Granada junto a José Joaquín Pachón, Popeye Records y Daniel Palomo. El disco rebosa potencia guitarrera oscilando, como comentaba, entre el blues rock («Entre las sombras») y el rock más acelerado («Coyote») y poderoso («Amanecer»). Hay bastantes matices y guiños a otros estilos en temas como «Maullando» o «Esta noche» como para que el disco no se haga monótono y el interés se mantenga hasta el final.

A continuación puedes escuchar Rituales del Asfalto, el primer EP del grupo Vírgenes del Subterráneo.