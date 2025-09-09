Escucha el nuevo sencillo de Cátia Gonçalves
Cátia Gonçalves, nacida en Ovar (Portugal), se ha consolidado en los últimos meses como una de las voces emergentes más interesantes del R&B en portugués. Tras su exitoso debut con la canción «Dime si ella es más», la portuguesa regresa con «Se o Destino». Se trata del segundo sencillo de su primer EP, previsto para principios de 2026. La canción profundiza en las emociones de una ruptura tóxica, fusionando intimidad, liberación emocional y esperanza. La interpretación de Cátia es cruda, honesta y visceral, acentuando la valentía que supone dejar ir lo que nos frena para permitir que lo mejor entre en nuestras vidas.
Escrita por la propia intérprete, la canción cuenta con la colaboración de músicos como Rebeca Miranda al piano, Sérgio Marques (Ginho) al bajo, Luís Inácio Martins en la batería y Tonny Teixeira a la guitarra. Los arreglos de viento han estado a cargo de Samuel Silva. La producción y mezcla fueron realizadas por Diana Martínez y João André.
A continuación puedes escuchar «Se o Destino», el nuevo sencillo de Cátia Gonçalves.