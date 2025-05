Escucha el nuevo sencillo de Naked Eva

Naked Eva es un grupo leonés formado en 2019. En 2023 debutaron con un EP homónimo con un sonido muy británico y canciones en inglés. Desde entonces han ido publicando varios sencillos en castellano, anticipando un nuevo disco en el que, parece ser, todas las canciones serán en nuestro idioma. Entre sus nuevas canciones están «Dónde estabas tú», que pasó por nuestra PlayList Emergente hace unos meses, «Puedo con todo» o «Nuestro lugar».

El último de ellos, «Nuestro lugar», salió hace unos días. La canción fue grabada, mezcla y masterizada en Rec-ording Studios León por Daniel G. Patón y Carlos Hernández Nombela. En un tono que oscila entre emotivo y enérgico, «Nuestro lugar» invita a conectar con nuestro refugio emocional. Un refugio que para cada persona puede representar algo distinto: un lugar, una persona, o simplemente algo dentro de nosotros mismos. El estilo de la canción recuerda a grupos como Kings of Leon, Catfish and the Bottlemen o The Killers.

«Nuestro lugar», el nuevo sencillo de Naked Eva, llega acompañado de un videolyric grabado en Galicia tras la residencia artística del grupo en el Náutico de San Vicente, junto a Carlangas y Luca Petricca, donde desarrollaron la preproducción de su repertorio en castellano que ahora se encuentran presentando. Un vídeo que puedes ver a continuación.