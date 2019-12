Escucha la primera grabación de The Smiths

The Smiths vuelven a ser noticia después del último rumor sobre una posible vuelta al que asistimos hace algunas semanas. Un rumor que el propio Johnny Marr desmentía de manera contundente a través de las redes sociales, dejando además en mal lugar a su compañero de banda. La polémica persigue a Morrissey quien no ha dejado de tontear con la extrema derecha de su país con declaraciones fuera de tono (que ante el revuelo generado ha terminado rectificando varias veces), apareciendo en TV con una chapita de For Britain -el VOX británico- o ensalzando las figuras de la líder del antiislamismo, Anne Marie Waters o de Nigel Farage, líder del UKIP, partido del Brexit.

Un fan le preguntaba a Marr por esa supuesta reunión de The Smiths y él contestaba: “Con Nigel Farage a la guitarra”.

Una vez perdidas las ilusiones de volver a verles en directo y mucho más después de que Morrissey haya anunciado nuevo disco para marzo de 2020, The Smiths vuelven a ser noticia porque su primera grabación ha salido a la luz.

Se trata de una versión del año 1982 de “I Want A Boy For My Birthday” de The Cookies, que algunos privilegiados pudieron escuchar a través de maquetas de mala calidad. Ahora ha salido a la luz una grabación de mejor calidad que ha compartido el ingeniero de sonido que estuvo junto a The Smiths durante sus inicios, Dale Hibbert.

