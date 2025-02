Especial: Las mejores rarezas de Morrissey

Morrissey vuelve de visita a nuestro país después de una década y actuará el próximo 12 de junio en Las Noches del Botánico (entradas aquí), en la que será su única fecha en nuestro país en 2025.

Han pasado cinco años desde la edición de su último disco, el interesante I Am Not A Dog On a Chain (2020, BMG) y todavía seguimos sin noticias de los dos discos inéditos que tiene grabados y ningún sello quiere editarle, Bonfire of Teenagers y Without music the world dies.

Esperando que algún día puedan ver la luz, hemos preparado una selección de 20 rarezas de su carrera en solitario. 20 canciones entre las que se encuentran caras B no muy habituales y excluidas de recopilatorios, canciones completamente inéditas o versiones alternativas de algún que otro tema.

Te dejamos con algo más de una hora del tirón y con el listado de estas 20 rarezas de Morrissey que hemos seleccionado para ti y esperamos disfrutes.

Escucha las mejores rarezas de Morrissey

Suenan:

The Kid’s A Looker

Striptease with a difference

Action Is My Middle Name

Honey, You Know Where To Find Me

Scandinavia

Born to hang

A Song From Under The Floorboards

You Should Have Been Nice To Me

Brow of My Beloved

Safe Warm Lancashire Home

Fantastic Bird

Morrissey Brow of My Beloved

my insatiable one (suede)

Mexico

I Thought You Were Dead

It Happens Every Time

People Are The Same Everywhere

Blue Dreamers Eyes

Kit

Oh Phoney

i know very well how i got my note wrong (outtake)

