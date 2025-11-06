Estrenamos el nuevo sencillo de MäBU

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

MäBU es el dúo formado por la cantante y compositora María Blanco Uranga y el músico y productor Txarlie Solano. El proyecto arrancó en 2008, y desde entonces han publicado cinco discos y han dado cientos de conciertos por toda España, estableciendo una conexión especial con México. Un país donde también han actuado y en el que cuentan con una gran base de seguidores.

El nuevo disco de MäBU está previsto para principios del próximo mes de diciembre. Hasta ahora han avanzado tres sencillos: «El ruido» en marzo, «Guerra y paz» en mayo, y «Septiembre» en septiembre. Mañana viernes saldrá el cuarto anticipo del nuevo álbum: «Cabeza de ratón». Un tema que definen como «la representación más fiel de lo que somos y de lo que queremos transmitir con este proyecto«. Se entiende, y el dúo así lo confirma, que prefieren ser cabeza de ratón y protagonizar su propio camino antes que ser cola de león y tener que seguir las corrientes principales. «Cabeza de ratón» invita por tanto a abrazar la autenticidad, valorar lo propio y ser coherentes con nuestros deseos.

El single «Cabeza de ratón» se presenta acompañado por un videoclip grabado con la intención de desvelar el contenido general del nuevo disco de MäBU. Uno y Uno Producción se han encargado de la grabación y montaje del vídeo. La dirección de fotografía ha estado a cargo de Carmen Hache.

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el nuevo videoclip de MäBU para el sencillo «Cabeza de ratón».

Además MäBU han confirmado las primeras fechas de un gira que tendrá lugar a principios de 2026. Estas son las citas confirmadas hasta el momento:

10 ene – La Chica de Ayer – SALAMANCA

11 ene – Mardi Gras – CORUÑA

18 ene El Refugio del Poeta – ELCHE

30 ene – Sala Azkena – BILBAO

8 feb – Malandar Music Club – SEVILLA

11 feb – Sala Villanos – Madrid (Inverfest)

13 feb – Sala Sauvage – BARCELONA (Ciclo Empremtes)

22 feb – Rock and Blues Café – ZARAGOZA

(Foto: Carmen Hache)