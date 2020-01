Estrenamos el nuevo vídeo de Pablo Solo

Pablo Solo es un nuevo proyecto unipersonal que nace de las cenizas de The Puzzles (finalistas del Villa de Bilbao en 2014). Un proyecto que arranca en 2018 cuando Pablo Solo construye con sus propias manos un estudio en casa, en el que comienza a componer y grabar temas interpretando él mismo todas las voces e instrumentos.

Su música está influenciada por cantantes y bandas como Harry Nilsson, The Beach Boys, The Beatles, The Kinks, Steve Miller o Fleet Foxes. Un estilo propio, lleno de personalidad, que crece sin buscar un camino claro, paseándose por el R&B más atemporal, el easy listening con tintes psicodélicos o las melodías Pop & Roll rebosantes de añoranza. Su principal seña de identidad son sus directos, personales y peculiares, con Pablo Solo tocando la guitarra y cantando mientras hace sonar una batería aporreada con los pies, todo al más puro estilo One-Man Band. Hace unos meses publicó su primer single, “Name the lad”.

Hoy Pablo Solo presenta “Thank You”, el primer adelanto de su próximo LP, Alondras, que verá la luz en las próximas semanas. Lo hace además acompañado de un videoclip de la productora Band on the Bend, algo simple y sutil que trata de transmitir agradecimiento y cierta melancolía. Un vídeo que hoy estrenamos en exclusiva en Muzikalia.

“Thank you” fue compuesta y grabada en una tarde de inspiración. Es una de las canciones más personales de su autor, que nos cuenta esto sobre ella:

“Le fui dando forma a medida que la grababa. En realidad es un tema bastante improvisado, por lo que es sincero y directo. Es un mensaje para una persona que dejó de formar parte de mi vida pero que me hizo pasar buenos momentos durante el corto periodo de tiempo que formó parte de ella.”

Alondras, el inminente primer LP de Pablo Solo, es el resultado de seleccionar, junto al productor Borja Juanco, algunas de las mejores canciones que ha compuesto en estos últimos años. Borja ha sido en buena parte el responsable de escoger los puntos fuertes para este LP que ha sido mezclado en los Estudios Moon River de Fernando Macaya a la antigua usanza, en cinta y con cacharrería analógica.

A continuación puedes ver y escuchar, en exclusiva para Muzikalia, lo nuevo de Pablo Solo: “Thank you”.

