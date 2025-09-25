Florence + The Machine estrena ‘One Of The Greats’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Florence + The Machine vuelve con Everybody Scream, su ya sexto disco que saldrá justo a tiempo para el día de Halloween (31 de octubre) y viene inspirado en el misticismo y la brujería.

Una inspiración que nació cuando la cantante se sometió a una cirugía para salvarle la vida durante el ‘Dance Fever Tour‘ y comenzó a investigar el misticismo espiritual y el horror popular, entendiendo los límites de su cuerpo y cuestionando qué significa estar «curada». Este será su tema principal, pero también abordará la exploración de la feminidad, la pareja, el envejecimiento y la muerte.

Tras escuchar el tema que le da título llega un segundo adelanto, «One Of The Greats», pieza de rock desgarrador que refuerza los matices espeluznantes del tema anterior.

Como cuenta la propia Florence Welch: «No sé muy bien cómo explicarme con esto; era como un poema largo sobre el precio de la grandeza. ¿Quién decide qué es? ¿Por qué lo quiero siquiera? ¿Por qué nunca estoy satisfecho?

Siento que muero un poco cada vez que grabo un disco, y casi muero en la última gira. Aun así, siempre me desenterro para intentarlo de nuevo, siempre intentando complacer a esa persona a la que no le gusta, o sentir finalmente que hice algo perfecto y puedo descansar.

Al principio de mi carrera, me ridiculizaban y menospreciaban constantemente por la exageración de mi expresión. Me pusieron en el centro de atención, pero también me dijeron una y otra vez que no lo merecía, o que, como no era de su gusto, no era bueno. Así que quizás esto sea un torrente de frustración de 15 años. Pero también, muchas de las líneas las dejé porque me parecían graciosas.

Bowen de IDLES y yo la escribimos en una sola toma. Él tocaba la guitarra y yo la cantaba directamente de la página. Queríamos regrabarla, pero la primera toma tenía una energía increíble.

Luego, Aaron Dessner nos ayudó a llevarlo a un punto verdaderamente trascendental. Quería que pareciera que te desintegrabas en la nada al final. Que es a veces lo que siento durante el proceso creativo: muerte y resurrección una y otra vez».

Escucha ‘One Of The Greats’ de Florence + The Machine