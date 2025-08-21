Lo último:
Florence
DestacadaNoticia

Escucha lo nuevo de Florence + the Machine, que publican disco en noviembre

Redacción MZK

La semana pasada, un post en las redes de Florence + the Machine con Florence Welch (a quien hace pocos días escuchamos colaborando con Everything Is Recorded) cavando furiosamente un hoyo en el suelo y lanzando un grito desgarrador, que nos puso sobre aviso.

 

Hoy la banda anuncia el lanzamiento de su próximo y ya sexto álbum de su carrera, Everybody Scream, que saldrá justo a tiempo para el día de Halloween (31 de octubre) y viene inspirado en el misticismo y la brujería.

Una inspiración que nació cuando la cantante se sometió a una cirugía para salvarle la vida durante el ‘Dance Fever Tour‘ y comenzó a investigar el misticismo espiritual y el horror popular, entendiendo los límites de su cuerpo y cuestionando qué significa estar «curada». Este será su tema principal, pero también abordará la exploración de la feminidad, la pareja, el envejecimiento y la muerte.

Todas las canciones fueron escritas y producidas por Welch durante los últimos dos años, y el disco cuenta con la participación de Mark Bowen de IDLES , Mitski y Aaron Dessner de The National.

Ya puedes escuchar la canción que da título al disco

Escucha ‘Everybody Scream’ de Florence + the Machine

 

