Fontaines D.C. son los últimos en sumarse a los conciertos en casa para la popular radio de Seattle, Washington KEXP FM.

La banda irlandesa sigue con la presentación (dentro de lo posible dadas las circunstancias) su nuevo álbum ‘A Hero’s Death‘

Las canciones interpretadas fueron:

A Hero’s Death

Living in America

Love is the Main Thing

Televised Mind

A Lucid Dream

Aquí tienes el concierto de Fontaines D.C.