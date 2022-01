Fontaines D.C. tienen nuevo disco, ‘Skinty Fia’

Fontaines D.C. también regresarán en 2022 con un nuevo trabajo. Con A Hero’s Dead (Partisan) la banda irlandesa llegó al número 2 en nuestra lista de mejores discos internacionales de 2020. Ahora anuncian su continuación, Skinty Fia que será publicado el 22 de abril a través de Partisan y ha sido producido por Dan Carey.

Recordemos que antes de su publicación, estarán presentándolo en nuestro país.

20 de marzo de 2022 – Madrid – La Riviera – Entradas

21 de marzo de 2022 – Barcelona – Razzmatazz 1 – Entradas

El disco viene anticipado por la canción “Jackie Down the Line”, junto a un video dirigido por Hugh Mulhern.

Escucha ‘Jackie Down the Line’ de Fontaines D.C.

Estas serán las canciones de Skinty Fia

01 In ár gCroíthe go deo

02 Big Shot

03 How Cold Love Is

04 Jackie Down The Line

05 Bloomsday

06 Roman Holiday

07 The Couple Across The Way

09 Skinty Fia

09 I Love You

10 Nabokov